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Coque в Мадриде

Coque

О месте

Coque, ресторан под руководством шеф-повара Марио Сандовала, обладателя двух звезд Мишлен, предлагает гостям уникальную трапезу в различных пространствах: от винного погреба до кухни. В меню сочетаются современные техники с традиционными испанскими вкусами. Кухня: Современная испанская

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

C. del Marqués del Riscal, 11, Chamberí, 28010 Madrid
+34916040202

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 00:00
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье18:30 - 00:00
Контакты
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