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Museo Nacional del Romanticismo в Мадриде

Museo Nacional del Romanticismo

О месте

Этот музей предлагает взглянуть на Испанию 19 века, уделяя особое внимание романтическому искусству, литературе и образу жизни. Расположенный в прекрасно сохранившемся дворце, Национальный музей романтизма представляет картины, мебель и предметы декоративно-прикладного искусства эпохи романтизма.

Контакты

C. de San Mateo, 13, Centro, 28004 Madrid
+34914481045

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:30 - 18:30
Среда09:30 - 18:30
Четверг09:30 - 18:30
Суббота10:00 - 15:00
Воскресенье10:00 - 15:00
Контакты
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