Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Golf Santander & Sports в Мадриде

Golf Santander & Sports

О месте

Расположенное в районе Боадилья-дель-Монте, поле Golf Santander является одним из лучших полей для гольфа в Мадриде. Поле предлагает сложные лунки в красивом природном окружении, а также первоклассные условия для любителей гольфа.

Контакты

Av. de Ciudad de Santander, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid
+34912573929

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:00 - 20:00
Вторник08:00 - 20:00
Среда08:00 - 20:00
Четверг08:00 - 20:00
Пятница08:00 - 20:00
Суббота08:00 - 20:00
Воскресенье08:00 - 20:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM