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DSTAgE в Мадриде

DSTAgE

О месте

Этот ресторан, отмеченный двумя звездами Мишлен, под руководством шеф-повара Диего Герреро предлагает творческие и авангардные блюда. DSTAgE известен своим инновационным подходом к испанской кухне, бросающим вызов традиционным концепциям и вкусам. Кухня: Креативная испанская

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

C. de Regueros, 8, Centro, 28004 Madrid
+34917021586

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник20:30 - 21:30
Среда20:30 - 21:30
Четверг20:30 - 21:30
Пятница13:30 - 21:30
Суббота13:30 - 21:30
Контакты
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