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Ramses в Мадриде

Ramses

О месте

Ramses — это модный ресторан, спроектированный Филиппом Старком и предлагающий сочетание средиземноморской и международной кухни. Стильный интерьер и оживленная атмосфера делают его популярным местом среди модной публики Мадрида. Кухня: Средиземноморская и международная

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Pl. de la Independencia, 4, primera planta, Salamanca, 28001 Madrid
+34914351666

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 02:00
Вторник12:00 - 02:00
Среда12:00 - 02:00
Четверг12:00 - 02:00
Пятница12:00 - 02:30
Суббота12:00 - 02:30
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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