Botín in Madrid
Recognized as the oldest restaurant in the world, Botín has been serving traditional Castilian cuisine since 1725. Famous for its roasted suckling pig and lamb, this historic eatery offers an authentic taste of Madrid's culinary heritage. Cuisine: Spanish
Терраса
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
C. de Cuchilleros, 17, Centro, 28005 Madrid
HOURS
Monday13:00 - 23:30
Tuesday13:00 - 23:30
Wednesday13:00 - 23:30
Thursday13:00 - 23:30
Friday13:00 - 23:30
Saturday13:00 - 23:30
Sunday13:00 - 23:30