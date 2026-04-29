Botín в Madrid

Признанный старейшим рестораном в мире, Botín предлагает традиционные блюда кастильской кухни с 1725 года. Этот исторический ресторан, известный своими жареными молочными поросятами и ягненком, предлагает подлинный вкус кулинарного наследия Мадрида. Кухня: Испанская

Особенности

Терраса
Посадочные места
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные

Контакты

C. de Cuchilleros, 17, Centro, 28005 Madrid
+34913664217
www.botin.es

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:30
Вторник13:00 - 23:30
Среда13:00 - 23:30
Четверг13:00 - 23:30
Пятница13:00 - 23:30
Суббота13:00 - 23:30
Воскресенье13:00 - 23:30
