Nikki Beach Miami in Miami

An iconic oceanfront beach club with a laid-back atmosphere, live music and parties. White chaise lounges, palm trees, fresh seafood and exotic cocktails.

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

1 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139
+13055381111
nikkibeach.com/miami-beach

HOURS
Monday12:00 - 18:00
Tuesday12:00 - 18:00
Wednesday12:00 - 18:00
Thursday12:00 - 18:00
Friday12:00 - 20:00
Saturday12:00 - 20:00
Sunday11:00 - 20:00