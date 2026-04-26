Tiny Cocktail Bar in Milan
A cozy bar with original cocktails created by experienced mixologists. The friendly atmosphere and quality ingredients make it ideal for an evening out with friends.
Терраса
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Можно с животными
V. Piero della Francesca, 75, 20154 Milano MI
HOURS
Tuesday 18:00 - 00:00
Wednesday 18:00 - 00:00
Thursday 18:00 - 00:00
Friday 18:00 - 01:00
Saturday 18:00 - 01:00