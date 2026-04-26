Tiny Cocktail Bar в Milan

О месте

Уютный бар с оригинальными коктейлями, созданными опытными миксологами. Дружелюбная атмосфера и качественные ингредиенты делают его идеальным для вечернего отдыха с друзьями.​

Особенности

Терраса
Коктейльная карта
Полный бар
Посадочные места
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Можно с животными

Контакты

V. Piero della Francesca, 75, 20154 Milano MI
+390282785920

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 18:00 - 00:00
Среда 18:00 - 00:00
Четверг 18:00 - 00:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00
