Erba Brusca in Milan
About
A restaurant with an emphasis on local and seasonal products. The menu changes, but you can always find pasta with clams and truffles.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Полный бар
Contacts
Alzaia Naviglio Pavese, 286, 20142 Milano MI
Extra Info
HOURS
Monday 19:30 - 23:00
Tuesday 19:30 - 23:00
Wednesday 19:30 - 23:00
Thursday 19:30 - 23:00
Friday 19:30 - 23:00
Saturday 12:30 - 23:00
Sunday 12:00 - 23:00