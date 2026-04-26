Erba Brusca в Milan
О месте
Ресторан с акцентом на местные и сезонные продукты. Меню меняется, но всегда можно найти пасту с моллюсками и трюфелями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Полный бар
Контакты
Alzaia Naviglio Pavese, 286, 20142 Milano MI
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 19:30 - 23:00
Вторник 19:30 - 23:00
Среда 19:30 - 23:00
Четверг 19:30 - 23:00
Пятница 19:30 - 23:00
Суббота 12:30 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 23:00