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Le Louis XV - Alain Ducasse in Monaco

Le Louis XV - Alain Ducasse

About

Alain Ducasse's Michelin-starred restaurant in Monaco. The menu features seafood, truffles and caviar. Magnificent atmosphere and unparalleled cuisine.

Features

Terrace
Seating
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Cocktail list
Wine and beer
Full bar
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

Pl. du Casino, 98000 Monaco
+37798068864

Extra Info

HOURS
Tuesday19:30 - 21:15
Wednesday19:30 - 21:15
Thursday19:30 - 21:15
Friday12:15 - 21:15
Saturday12:15 - 21:15