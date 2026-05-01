Quai des Artistes in Monaco
About
Decorated in an elegant Parisian style, it has a summer terrace and a fantastic view of the Principality's main port, Hercule. The restaurant serves seafood specialties.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Contacts
4 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco
Extra Info
HOURS
Monday08:00 - 22:30
Tuesday08:00 - 22:30
Wednesday08:00 - 22:30
Thursday08:00 - 22:30
Friday08:00 - 22:30
Saturday10:00 - 22:30
Sunday10:00 - 22:30