Ottepel in Moscow

About

A restaurant in the Silk Pavilion at VDNKh. Chef Andrey Mamontov’s signature cuisine blends tradition with modernity: the menu features Russian and European gastronomy, homemade appetizers, and original desserts.

Features

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Винная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Подходит для мероприятий
Wi-Fi
Можно с животными

Contacts

пр-т Мира, 119 строение 311, Москва, 129223
84957486102
ottepel-restoran.ru

Extra Info

HOURS
Monday 11:00 - 23:00
Tuesday 11:00 - 23:00
Wednesday 11:00 - 23:00
Thursday 11:00 - 23:00
Friday 11:00 - 23:00
Saturday 11:00 - 23:00
Sunday 11:00 - 23:00