Boucherie West Village in New York
About
French bistro in the West Village, New York, with an elegant interior and classic menu: oysters, fondue, meat dishes and French wines. Perfect for intimate evenings.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Contacts
99 7th Ave S, New York, NY 10014
Extra Info
HOURS
Monday11:00 - 00:00
Tuesday11:00 - 00:00
Wednesday11:00 - 00:00
Thursday11:00 - 00:00
Friday11:00 - 00:00
Saturday10:00 - 00:00
Sunday10:00 - 00:00