Profile
RU

Boucherie West Village in New York

Boucherie West Village

About

French bistro in the West Village, New York, with an elegant interior and classic menu: oysters, fondue, meat dishes and French wines. Perfect for intimate evenings.

Features

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Contacts

99 7th Ave S, New York, NY 10014
+12128371616
www.boucherieus.com/west-village-menus

Extra Info

HOURS
Monday11:00 - 00:00
Tuesday11:00 - 00:00
Wednesday11:00 - 00:00
Thursday11:00 - 00:00
Friday11:00 - 00:00
Saturday10:00 - 00:00
Sunday10:00 - 00:00