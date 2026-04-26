Le Caveau de la Huchette in Paris
Jazz club in the basement of a historic building, offering an authentic atmosphere and live jazz music since 1946.
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
5 Rue de la Huchette, 75005 Paris
Monday 21:00 - 02:00
Tuesday 21:00 - 02:00
Wednesday 21:00 - 02:00
Thursday 21:00 - 02:00
Friday 21:00 - 04:00
Saturday 21:00 - 04:00
Sunday 21:00 - 02:00