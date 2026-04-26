Le Caveau de la Huchette в Paris
О месте
Джазовый клуб с 1946 года, предлагающий аутентичную атмосферу и живую джазовую музыку в подвале старинного здания.
Особенности
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
5 Rue de la Huchette, 75005 Paris
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 21:00 - 02:00
Вторник 21:00 - 02:00
Среда 21:00 - 02:00
Четверг 21:00 - 02:00
Пятница 21:00 - 04:00
Суббота 21:00 - 04:00
Воскресенье 21:00 - 02:00