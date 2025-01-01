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Погрузитесь в незабываемые впечатления с премиальными услугами в Париже

Ощутите ценность момента в компании гида: посещайте запоминающиеся локации и наслаждайтесь комфортом в автомобилях премиум-класса. Вместе мы создаём воспоминания, к которым хочется возвращаться.

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Идеальные мэтчи для любого вашего желания

Множество компаньонов в соответствии с вашими интересами

Claire
Claire

My name is Claire, and Paris for me is all about art and fashion. I love discussing modern galleries...

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Julien
Julien

I’m Julien, a Parisian by birth. I love talking about the old corners of Paris and its romantic atmo...

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА

Места мирового уровня в нашем эксклюзивном каталоге

Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.

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Uma Nota

Ресторан, сочетающий японские и бразильские кулинарные традиции. Использует свежие сезонны...

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Benoit Paris

Старейший парижский ресторан, основанный в 1912 году. Славится классической французской ку...

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L’Ambroisie

Мишленовский ресторан в центре Парижа, известный своей утонченной французской кухней. Шеф-...

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Guy Savoy

Один из лучших ресторанов мира, расположенный напротив Национальной ассамблеи. Предлагает ...

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L'Astrance

Маленький, но престижный ресторан недалеко от Эйфелевой башни. Известен блюдами высокой фр...

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Clamato

Проект Бертрана Гребо, сфокусированный на морепродуктах. Ресторан предлагает свежие и ориг...

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Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

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Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

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Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

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Mercedes-Benz E-Class

Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность

#

Mercedes-Benz S-Class

Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт

#

Rolls Royce

Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.

info@versently.com