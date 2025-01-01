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My name is Claire, and Paris for me is all about art and fashion. I love discussing modern galleries...
I’m Julien, a Parisian by birth. I love talking about the old corners of Paris and its romantic atmo...
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕСТА
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Рестораны, пляжные клубы, театры, музеи, экскурсии по городу и другие активности, которые уже ждут вас.
Ресторан, сочетающий японские и бразильские кулинарные традиции. Использует свежие сезонны...
Старейший парижский ресторан, основанный в 1912 году. Славится классической французской ку...
Мишленовский ресторан в центре Парижа, известный своей утонченной французской кухней. Шеф-...
Один из лучших ресторанов мира, расположенный напротив Национальной ассамблеи. Предлагает ...
Маленький, но престижный ресторан недалеко от Эйфелевой башни. Известен блюдами высокой фр...
Проект Бертрана Гребо, сфокусированный на морепродуктах. Ресторан предлагает свежие и ориг...
Наслаждайтесь безопасностью и комфортом в роскошных авто
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.
Mercedes-Benz E-Class
Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и практичность
Mercedes-Benz S-Class
Отличная опция для тех, кто ищет максимальное качество, простор и комфорт
Rolls Royce
Создан для тех, кто хочет испытать максимальную роскошь и уникальность.