Le Caveau de la Huchette в Париже
О месте
Джазовый клуб с 1946 года, предлагающий аутентичную атмосферу и живую джазовую музыку в подвале старинного здания.
Особенности
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
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Контакты
5 Rue de la Huchette, 75005 Paris
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 02:00
Вторник21:00 - 02:00
Среда21:00 - 02:00
Четверг21:00 - 02:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 02:00