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Le Caveau de la Huchette в Париже

Le Caveau de la Huchette

О месте

Джазовый клуб с 1946 года, предлагающий аутентичную атмосферу и живую джазовую музыку в подвале старинного здания.

Особенности

Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
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Контакты

5 Rue de la Huchette, 75005 Paris
+33143266505

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 02:00
Вторник21:00 - 02:00
Среда21:00 - 02:00
Четверг21:00 - 02:00
Пятница21:00 - 04:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 02:00
Контакты
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