О гиде

Чаще всего меня спрашивают, где в Абу-Даби найти что-то настоящее, а не парадное — и вот тут я в своей стихии, потому что знаю город по тем улочкам и дворам, которые не попадают в путеводители. Могу отвести вас в семейное кафе, где эмиратские бабушки готовят так, что рестораны отдыхают, или показать закатную точку, о которой не пишут в туристических списках. Хочу, чтобы вы почувствовали себя не гостем, а своим — будто вам показал город местный друг, а не человек с готовым маршрутом.