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Library Bar в Абу-Даби

Library Bar

О месте

Уютный и стильный бар в отеле The Abu Dhabi EDITION. Он отличается интимной атмосферой с книжными мотивами в декоре и авторскими коктейлями от главного миксолога.

Особенности

Живая музыка
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Marina, The Abu Dhabi EDITION - Al Bateen - W35 - Abu Dhabi
+97122080000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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