Hidden Bar в Абу-Даби
О месте
Уютный бар в Rosewood на Al Maryah Island. Это секретное место с акцентом на джин-коктейли, закуски и расслабленной атмосферой для вечерних посиделок.
Особенности
Живая музыка
Терраса
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Rosewood Hotel - Al Maryah Island - MI1 - Abu Dhabi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 03:00
Вторник17:00 - 03:00
Среда17:00 - 03:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота17:00 - 03:00
Воскресенье17:00 - 03:00