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Hidden Bar в Абу-Даби

Hidden Bar

О месте

Уютный бар в Rosewood на Al Maryah Island. Это секретное место с акцентом на джин-коктейли, закуски и расслабленной атмосферой для вечерних посиделок.

Особенности

Живая музыка
Терраса
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Rosewood Hotel - Al Maryah Island - MI1 - Abu Dhabi
+97128135520

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 03:00
Вторник17:00 - 03:00
Среда17:00 - 03:00
Четверг17:00 - 03:00
Пятница17:00 - 03:00
Суббота17:00 - 03:00
Воскресенье17:00 - 03:00
Контакты
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