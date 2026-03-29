Hidden Bar в Abu Dhabi

Hidden Bar

О месте

Уютный бар в Rosewood на Al Maryah Island. Это секретное место с акцентом на джин-коктейли, закуски и расслабленной атмосферой для вечерних посиделок.

Особенности

Живая музыка
Терраса
Посадочные места
Wi-Fi
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Rosewood Hotel - Al Maryah Island - MI1 - Abu Dhabi
+97128135520
www.rosewoodhotels.com/en/abu-dhabi/dining/Hidden-Bar

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 17:00 - 03:00
Вторник 17:00 - 03:00
Среда 17:00 - 03:00
Четверг 17:00 - 03:00
Пятница 17:00 - 03:00
Суббота 17:00 - 03:00
Воскресенье 17:00 - 03:00
