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Les Etoiles Night Club в Абу-Даби

Les Etoiles Night Club

О месте

Стильный ночной клуб на Корниш. Это место для тех, кто ищет качественную музыку, коктейли и танцы до утра в комфортной обстановке.

Особенности

Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Corniche Road - Al Danah - Zone 1 - Abu Dhabi
+971503173803

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник00:00 - 04:00
Вторник00:00 - 04:00
Среда00:00 - 04:00
Четверг00:00 - 04:00
Пятница00:00 - 04:00
Суббота00:00 - 04:00
Воскресенье00:00 - 04:00
Контакты
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