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Café Del Mar Abu Dhabi в Абу-Даби

Café Del Mar Abu Dhabi

О месте

Культовый бич-клуб на набережной Yas Bay Waterfront.Он сочетает средиземноморскую кухню, расслабленную музыку в стиле Ибицы и потрясающий вид на залив, идеален для дневных и вечерних посиделок.

Особенности

Живая музыка
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка

Контакты

Yas Bay Waterfront - Yas Island - YS2 - Abu Dhabi
+971504022283

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 01:00
Суббота10:00 - 01:00
Воскресенье10:00 - 00:00
Контакты
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