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Emirates National Auto Museum в Абу-Даби

Emirates National Auto Museum

О месте

Более 200 редких авто: классические американцы, внедорожники, "радужные" Mercedes, гигантский пикап, мобильный дом (самый большой в мире), Роллс-Ройс королевы Елизаветы II и уникальные прототипы.

Особенности

Парковка

Контакты

South of Abu Dhabi - Hameem Rd - off E11 - Al Bihouth - Al Dhafrah - Abu Dhabi
+971502792620

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 17:00
Среда09:00 - 17:00
Четверг09:00 - 17:00
Пятница09:00 - 17:00
Суббота09:00 - 17:00
Воскресенье09:00 - 17:00
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