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Emirates National Auto Museum in Abu Dhabi

Emirates National Auto Museum

About

A unique car museum housing over 200 rare vehicles — from classic American cars and off-road SUVs to the famous “rainbow” Mercedes collection. Highlights include a giant pickup truck, the world’s largest motorhome, Queen Elizabeth II’s Rolls-Royce, and a range of one-of-a-kind prototype vehicles.

Features

Parking

Contacts

South of Abu Dhabi - Hameem Rd - off E11 - Al Bihouth - Al Dhafrah - Abu Dhabi
+971502792620

Extra Info

HOURS
Monday09:00 - 17:00
Wednesday09:00 - 17:00
Thursday09:00 - 17:00
Friday09:00 - 17:00
Saturday09:00 - 17:00
Sunday09:00 - 17:00