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Otoro в Абу-Даби

Otoro

О месте

Японский ресторан от шеф-повара Акмаля Ануара, расположенный в живописном районе Аль-Кана с видом на набережную. Здесь лучшие продукты прямиком из Японии — от жирного торо из Токио до вагю из Кагосимы и уни из Хоккайдо — превращаются в изысканные авторские блюда в современном минималистичном интерьере.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Wi-Fi
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

Al Maqta' St - Rabdan - RB6 - Abu Dhabi
+97128869995

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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