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Li Jiang в Абу-Даби

Li Jiang

О месте

Ресторан изысканной юго-восточной кухни, расположившийся в отеле Ritz-Carlton с панорамным видом на Большой канал и мечеть шейха Зайда. Его просторная терраса, утопающая в оливковых рощах, создает атмосферу уединенного курорта, где можно наслаждаться блюдами вок-кухни, нежнейшими дим-самами и пряной сычуаньской вырезкой ягненка.

Особенности

Вегетарианские блюда
Терраса
Посадочные места
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay

Контакты

The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal - Abu Dhabi
+97128188203

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 23:00
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00
Воскресенье17:00 - 23:00
Контакты
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