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Zuma в Абу-Даби

Zuma

О месте

Ресторан современной японской кухни в стиле izakaya, расположенный на острове Аль-Мария с потрясающим видом на воду. Здесь философия совместных застолий воплощается в жизнь через блюда с робата-гриля, нежнейшие сашими и культового лобстера с юдзу-граните, которые шеф-повара виртуозно готовят на открытой кухне.

Особенности

Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Посадочные места
Бронирование столов
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Island, global market - Abu Dhabi
+97124015900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 01:00
Вторник12:00 - 01:00
Среда12:00 - 01:00
Четверг12:00 - 01:00
Пятница12:00 - 02:00
Суббота12:00 - 02:00
Воскресенье12:00 - 01:00
Контакты
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