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Coya в Абу-Даби

Coya

О месте

Яркий ресторан перуанской кухни в отеле Four Seasons на острове Аль-Мария, где латиноамериканские традиции встречаются с японскими, китайскими и испанскими нотками.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Бронирование столов
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Four Seasons Hotel, The Galleria - Abu Dhabi
+97123067000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:30
Вторник12:00 - 23:30
Среда12:00 - 23:30
Четверг12:00 - 23:30
Пятница12:30 - 00:15
Суббота12:30 - 00:15
Воскресенье12:30 - 23:00
Контакты
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