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NIRI в Абу-Даби

NIRI

О месте

Это стильный японский ресторан и бар в Абу-Даби на острове Саадият, специализирующийся на суши, сашими и блюдах с робата-гриля.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Mamsha Al Saadiyat - Al Saadiyat Island - SDN1 - Abu Dhabi
+97125468886

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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