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NIRI in Abu Dhabi

NIRI

About

A stylish Japanese restaurant and bar in Abu Dhabi on Saadiyat Island, NIRI Restaurant & Bar Abu Dhabi specializes in sushi, sashimi, and robata grill dishes.

Features

Seating
Terrace
Vegetarian dishes
Vegan dishes
Apple Pay / Google Pay
Accepts cards
Quiet atmosphere
Table reservations
Parking
Valet parking

Contacts

Mamsha Al Saadiyat - Al Saadiyat Island - SDN1 - Abu Dhabi
+97125468886

Extra Info

HOURS
Monday12:00 - 23:00
Tuesday12:00 - 23:00
Wednesday12:00 - 23:00
Thursday12:00 - 23:00
Friday12:00 - 23:00
Saturday12:00 - 00:00
Sunday12:00 - 00:00