Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

3 fils в Абу-Даби

3 fils

О месте

Уютный ресторан современной японской кухни на набережной Аль-Батин, где свежайшие морепродукты и смелые вкусы превращаются в кулинарные шедевры.

Особенности

Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Посадочные места
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Парковка

Контакты

Al Bateen - W35 - Abu Dhabi
+971565911772

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM