3 fils в Абу-Даби
О месте
Уютный ресторан современной японской кухни на набережной Аль-Батин, где свежайшие морепродукты и смелые вкусы превращаются в кулинарные шедевры.
Особенности
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Посадочные места
Бронирование столов
Wi-Fi
Тихая обстановка
Валет-паркинг
Парковка
Контакты
Al Bateen - W35 - Abu Dhabi
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00