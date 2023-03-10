Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Абу-Даби

Аренда премиального автомобиля позволяет комфортно перемещаться между деловыми районами, роскошными отелями, набережной и частными курортами Абу-Даби. Для деловой встречи, отдыха или особого вечера можно выбрать автомобиль, соответствующий вашему маршруту и стилю поездки.

Что мы предлагаем

Автомобиль можно подобрать не только по классу, но и по характеру вашего дня.

  • Для переговоров и встреч подойдут Mercedes-Maybach S-Class или Bentley Flying Spur, особенно если в течение дня предстоит несколько деловых остановок.
  • Для семейного отдыха и длительных маршрутов доступны просторные премиальные SUV с комфортным салоном и достаточным местом для багажа.
  • Вечерний выезд, посещение Yas Island или индивидуальная поездка по эмирату можно сделать более выразительной с помощью Ferrari Roma или другого автомобиля класса grand touring.
  • Для мероприятий, делегаций и насыщенной программы предусмотрена аренда с профессиональным водителем.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель особенно ценен, когда в течение дня требуется точность, приватность и отсутствие лишних организационных вопросов. Сервис можно адаптировать под деловой график, личные поездки и мероприятия.

  • Подача автомобиля к отелю, аэропорту, офису или месту проведения встречи точно к согласованному времени.
  • Сопровождение деловых дней с возможностью оставить автомобиль и водителя в распоряжении клиента.
  • Поездки между городскими локациями, курортами и частными мероприятиями без необходимости самостоятельно заниматься маршрутом.
  • Дискретный сервис для клиентов, которым важны конфиденциальность и максимально спокойный формат передвижения.

Дополнительные услуги

Помимо аренды автомобиля, доступны решения для ситуаций, где требуется более точная организация поездки. Дополнительные опции можно заранее включить в общий план обслуживания.

  • Автомобиль представительского класса для официальных мероприятий, деловых визитов и частных приёмов.
  • Организация поездок между Abu Dhabi и Dubai без необходимости самостоятельно планировать транспорт на весь день.
  • Автомобиль для свадеб, фотосессий и закрытых мероприятий с подготовкой к назначенному времени.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Безопасность и безупречное состояние автомобиля остаются обязательной частью сервиса. Перед каждой арендой проверяется техническое состояние машины, а все автомобили регулярно проходят плановое обслуживание.

Для поездок с водителем привлекаются специалисты с опытом работы с требовательными клиентами.

Аренда для особых случаев

Премиальный автомобиль становится частью впечатления, когда важны безупречный внешний вид и эффектное прибытие.

  • Гала-вечера, культурные мероприятия и закрытые приемы.
  • Важные деловые события, где требуется представительский автомобиль.
  • Особые поездки к Saadiyat Island, Yas Island и другим престижным направлениям.
  • Автомобиль премиум-класса для моментов, в которых каждая деталь должна соответствовать уровню события.
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM