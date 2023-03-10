Аренда элитных авто в Абу-Даби
Аренда премиального автомобиля позволяет комфортно перемещаться между деловыми районами, роскошными отелями, набережной и частными курортами Абу-Даби. Для деловой встречи, отдыха или особого вечера можно выбрать автомобиль, соответствующий вашему маршруту и стилю поездки.
Что мы предлагаем
Автомобиль можно подобрать не только по классу, но и по характеру вашего дня.
- Для переговоров и встреч подойдут Mercedes-Maybach S-Class или Bentley Flying Spur, особенно если в течение дня предстоит несколько деловых остановок.
- Для семейного отдыха и длительных маршрутов доступны просторные премиальные SUV с комфортным салоном и достаточным местом для багажа.
- Вечерний выезд, посещение Yas Island или индивидуальная поездка по эмирату можно сделать более выразительной с помощью Ferrari Roma или другого автомобиля класса grand touring.
- Для мероприятий, делегаций и насыщенной программы предусмотрена аренда с профессиональным водителем.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Профессиональный водитель особенно ценен, когда в течение дня требуется точность, приватность и отсутствие лишних организационных вопросов. Сервис можно адаптировать под деловой график, личные поездки и мероприятия.
- Подача автомобиля к отелю, аэропорту, офису или месту проведения встречи точно к согласованному времени.
- Сопровождение деловых дней с возможностью оставить автомобиль и водителя в распоряжении клиента.
- Поездки между городскими локациями, курортами и частными мероприятиями без необходимости самостоятельно заниматься маршрутом.
- Дискретный сервис для клиентов, которым важны конфиденциальность и максимально спокойный формат передвижения.
Дополнительные услуги
Помимо аренды автомобиля, доступны решения для ситуаций, где требуется более точная организация поездки. Дополнительные опции можно заранее включить в общий план обслуживания.
- Автомобиль представительского класса для официальных мероприятий, деловых визитов и частных приёмов.
- Организация поездок между Abu Dhabi и Dubai без необходимости самостоятельно планировать транспорт на весь день.
- Автомобиль для свадеб, фотосессий и закрытых мероприятий с подготовкой к назначенному времени.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Безопасность и безупречное состояние автомобиля остаются обязательной частью сервиса. Перед каждой арендой проверяется техническое состояние машины, а все автомобили регулярно проходят плановое обслуживание.
Для поездок с водителем привлекаются специалисты с опытом работы с требовательными клиентами.
Аренда для особых случаев
Премиальный автомобиль становится частью впечатления, когда важны безупречный внешний вид и эффектное прибытие.
- Гала-вечера, культурные мероприятия и закрытые приемы.
- Важные деловые события, где требуется представительский автомобиль.
- Особые поездки к Saadiyat Island, Yas Island и другим престижным направлениям.
- Автомобиль премиум-класса для моментов, в которых каждая деталь должна соответствовать уровню события.