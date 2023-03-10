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Аренда бизнес джета в Абу-Даби

Частный перелёт дает возможность выстроить путешествие вокруг собственного графика, без привязки к стандартному расписанию. Комфортная обстановка на борту, приватность и индивидуальная организация маршрута превращают перелёт в естественное продолжение деловой или личной поездки.

Что мы предлагаем

Доступны различные форматы перелётов с учётом количества пассажиров, дальности маршрута и требований к времени вылета.

  • Чартерные рейсы для руководителей, делегаций и частных групп.
  • Перелёты между Абу-Даби, европейскими столицами, Азией и другими международными направлениями.
  • Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.
  • Организация срочного вылета, когда стандартное расписание не соответствует вашим планам.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Полёт проходит в спокойной атмосфере, где профессиональная работа экипажа сочетается с ненавязчивым персональным сервисом. Все детали обслуживания можно заранее согласовать с учётом продолжительности рейса и ваших предпочтений.

  • Опытный экипаж и внимательное сопровождение на протяжении всего перелёта.
  • Индивидуальное меню с возможностью заранее выбрать блюда и напитки.
  • Комфортная зона отдыха, подходящая как для расслабления, так и для работы в пути.

Дополнительные услуги

Частный перелёт можно дополнить решениями для работы, отдыха и организации всего пребывания в Абу-Даби.

  • Персональный консьерж для ресторанов, закрытых мероприятий и индивидуальных запросов.
  • Размещение в апартаментах или виллах на Saadiyat Island и в других востребованных локациях.
  • Представительские автомобили с водителем для встреч, деловой программы и вечерних мероприятий.
  • Организация частных морских прогулок и аренды яхт по индивидуальному маршруту.

В результате вся поездка будет организована как единый персональный сервис, а не как набор отдельных услуг.

Направления и маршруты

Удачное расположение между Европой, Азией и Африкой позволяет строить маршрут вокруг конечной цели, а не вокруг ограничений регулярного расписания.

  • Прямые частные перелёты в Дубай, Доху, Эр-Рияд и Джидду.
  • Дальние маршруты в Лондон, Париж, Женеву и другие европейские центры.
  • Перелёты на Мальдивы, Сейшелы и курорты Индийского океана.
  • Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.

Почему выбирают нас

Частный перелёт требует не только хорошего борта, но и команды, способной без лишнего участия клиента решить все организационные вопросы.

  • Персональный координатор сопровождает поездку на всех этапах, сохраняя всю необходимую информацию в едином контуре.
  • Время вылета, промежуточные остановки и дополнительные пожелания корректируются без привязки к стандартным пакетам.
  • Доступ к наземному сопровождению, представительскому транспорту и другим услугам Versently позволяет выстроить поездку как единый сервис.
  • Деликатность особенно важна для частных и деловых клиентов: детали маршрута и персональные запросы обрабатываются с должным уровнем конфиденциальности.

Безопасность и стандарты

Безопасность частного перелёта начинается с тщательного выбора авиационного партнёра и воздушного судна.

  • Проверка оператора и его соответствия применимым международным требованиям.
  • Контроль технической готовности самолёта перед выполнением рейса.
  • Учет метеорологических условий и операционных ограничений при подготовке маршрута.

В результате высокий уровень сервиса сочетается с той уверенностью и безупречной организованностью, которых ожидаешь от путешествия в столицу роскоши и делового мира.

Контакты
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