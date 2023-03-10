Аренда бизнес джета в Абу-Даби
Частный перелёт дает возможность выстроить путешествие вокруг собственного графика, без привязки к стандартному расписанию. Комфортная обстановка на борту, приватность и индивидуальная организация маршрута превращают перелёт в естественное продолжение деловой или личной поездки.
Что мы предлагаем
Доступны различные форматы перелётов с учётом количества пассажиров, дальности маршрута и требований к времени вылета.
- Чартерные рейсы для руководителей, делегаций и частных групп.
- Перелёты между Абу-Даби, европейскими столицами, Азией и другими международными направлениями.
- Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.
- Организация срочного вылета, когда стандартное расписание не соответствует вашим планам.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.
Подбор
Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.
Оплата
Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Полёт проходит в спокойной атмосфере, где профессиональная работа экипажа сочетается с ненавязчивым персональным сервисом. Все детали обслуживания можно заранее согласовать с учётом продолжительности рейса и ваших предпочтений.
- Опытный экипаж и внимательное сопровождение на протяжении всего перелёта.
- Индивидуальное меню с возможностью заранее выбрать блюда и напитки.
- Комфортная зона отдыха, подходящая как для расслабления, так и для работы в пути.
Дополнительные услуги
Частный перелёт можно дополнить решениями для работы, отдыха и организации всего пребывания в Абу-Даби.
- Персональный консьерж для ресторанов, закрытых мероприятий и индивидуальных запросов.
- Размещение в апартаментах или виллах на Saadiyat Island и в других востребованных локациях.
- Представительские автомобили с водителем для встреч, деловой программы и вечерних мероприятий.
- Организация частных морских прогулок и аренды яхт по индивидуальному маршруту.
В результате вся поездка будет организована как единый персональный сервис, а не как набор отдельных услуг.
Направления и маршруты
Удачное расположение между Европой, Азией и Африкой позволяет строить маршрут вокруг конечной цели, а не вокруг ограничений регулярного расписания.
- Прямые частные перелёты в Дубай, Доху, Эр-Рияд и Джидду.
- Дальние маршруты в Лондон, Париж, Женеву и другие европейские центры.
- Перелёты на Мальдивы, Сейшелы и курорты Индийского океана.
- Индивидуальные маршруты с несколькими остановками в рамках одной поездки.
Почему выбирают нас
Частный перелёт требует не только хорошего борта, но и команды, способной без лишнего участия клиента решить все организационные вопросы.
- Персональный координатор сопровождает поездку на всех этапах, сохраняя всю необходимую информацию в едином контуре.
- Время вылета, промежуточные остановки и дополнительные пожелания корректируются без привязки к стандартным пакетам.
- Доступ к наземному сопровождению, представительскому транспорту и другим услугам Versently позволяет выстроить поездку как единый сервис.
- Деликатность особенно важна для частных и деловых клиентов: детали маршрута и персональные запросы обрабатываются с должным уровнем конфиденциальности.
Безопасность и стандарты
Безопасность частного перелёта начинается с тщательного выбора авиационного партнёра и воздушного судна.
- Проверка оператора и его соответствия применимым международным требованиям.
- Контроль технической готовности самолёта перед выполнением рейса.
- Учет метеорологических условий и операционных ограничений при подготовке маршрута.
В результате высокий уровень сервиса сочетается с той уверенностью и безупречной организованностью, которых ожидаешь от путешествия в столицу роскоши и делового мира.