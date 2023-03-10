Аренда яхты в Абу-Даби
Тишина открытой воды, солнце и безупречный вид на горизонт превращают обычный день в личное морское путешествие. Частная яхта подходит для спокойного отдыха, ужина на закате, деловой встречи или вечера в компании близких.
Что мы предлагаем
Для морского отдыха доступны разные форматы яхт и продолжительность выходов. Подберём вариант под спокойный день на воде, деловую встречу или частное мероприятие.
- Круизы вдоль побережья и остановки в удобных для отдыха бухтах.
- Яхты для небольших компаний и более масштабных мероприятий.
- Варианты с просторной зоной отдыха, столовой зоной и возможностью заказать бортовое питание.
- Выходы на целый день и более длительные морские программы.
Формат выбирается под количество гостей, продолжительность и характер поездки.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Комфорт на борту начинается с экипажа, который умеет быть внимательным, но ненавязчивым. Все детали поездки могут быть выстроены вокруг привычного уровня гостеприимства и вашего личного ритма.
- Формирование персонального меню и подбор напитков под формат выезда.
- Капитан и сервисная команда с опытом обслуживания частных чартеров.
- Настройка приватной атмосферы на борту, музыкальное сопровождение и закрытый формат отдыха.
Дополнительные услуги
Несколько часов на воде легко превратить в полноценный день отдыха, если заранее продумать всё, что происходит до и после самого круиза. Борт можно подготовить под спокойный семейный день, приватный ужин или более динамичную программу с остановками и развлечениями.
- Персональный шеф-повар с меню, составленным под предпочтения гостей, включая блюда ближневосточной и международной кухни.
- Организация водных активностей с оборудованием для плавания, снорклинга и других развлечений.
- Оформление палубы в выбранной стилистике для романтического вечера, семейного события или частного праздника.
- Профессиональная фотосъёмка на борту и во время остановок, включая постановочные кадры по желанию гостей.
Маршруты и направления
Побережье Абу-Даби позволяет сочетать городские панорамы с островными остановками и спокойными участками открытой воды. Для короткого выхода подойдут ближайшие острова, а полноценный день можно посвятить более продолжительному маршруту по архипелагу.
- Абу-Даби и Аль-Батин — прибрежный переход с панорамой футуристической архитектуры и стоянок суперъяхт.
- Остров Саадият — маршрут вдоль широких пляжей с возможностью сделать остановку у берега.
- Остров Яс и залив Яс — более динамичный вариант с видами на марину, набережные и современные курортные пространства.
- Остров Аль-Майя — спокойный выход к пляжной зоне вдали от городской застройки, подходящий для продолжительного отдыха на воде.
Яхты для особых случаев
Вода и архитектура побережья создают выразительную сцену для мероприятий, которым нужна приватность и безупречная организация. На борту можно провести как несколько часов, так и полноценный вечер с тщательно продуманной программой.
- Частный гастрономический ужин — изысканная сервировка, подбор вин и отдельная зона для гостей.
- Коктейльный приём на закате — напитки, лёгкие блюда и музыка на фоне меняющихся красок вечернего побережья.
- Закрытая презентация — демонстрация ювелирных изделий, часов, автомобилей или новой коллекции в камерной обстановке для приглашённых клиентов.
Правильное окружение способно изменить восприятие события — а открытая вода делает это особенно убедительно.