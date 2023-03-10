Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда яхты в Абу-Даби

Тишина открытой воды, солнце и безупречный вид на горизонт превращают обычный день в личное морское путешествие. Частная яхта подходит для спокойного отдыха, ужина на закате, деловой встречи или вечера в компании близких.

Что мы предлагаем

Для морского отдыха доступны разные форматы яхт и продолжительность выходов. Подберём вариант под спокойный день на воде, деловую встречу или частное мероприятие.

  • Круизы вдоль побережья и остановки в удобных для отдыха бухтах.
  • Яхты для небольших компаний и более масштабных мероприятий.
  • Варианты с просторной зоной отдыха, столовой зоной и возможностью заказать бортовое питание.
  • Выходы на целый день и более длительные морские программы.

Формат выбирается под количество гостей, продолжительность и характер поездки.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Комфорт на борту начинается с экипажа, который умеет быть внимательным, но ненавязчивым. Все детали поездки могут быть выстроены вокруг привычного уровня гостеприимства и вашего личного ритма.

  • Формирование персонального меню и подбор напитков под формат выезда.
  • Капитан и сервисная команда с опытом обслуживания частных чартеров.
  • Настройка приватной атмосферы на борту, музыкальное сопровождение и закрытый формат отдыха.

Дополнительные услуги

Несколько часов на воде легко превратить в полноценный день отдыха, если заранее продумать всё, что происходит до и после самого круиза. Борт можно подготовить под спокойный семейный день, приватный ужин или более динамичную программу с остановками и развлечениями.

  • Персональный шеф-повар с меню, составленным под предпочтения гостей, включая блюда ближневосточной и международной кухни.
  • Организация водных активностей с оборудованием для плавания, снорклинга и других развлечений.
  • Оформление палубы в выбранной стилистике для романтического вечера, семейного события или частного праздника.
  • Профессиональная фотосъёмка на борту и во время остановок, включая постановочные кадры по желанию гостей.

Маршруты и направления

Побережье Абу-Даби позволяет сочетать городские панорамы с островными остановками и спокойными участками открытой воды. Для короткого выхода подойдут ближайшие острова, а полноценный день можно посвятить более продолжительному маршруту по архипелагу.

  • Абу-Даби и Аль-Батин — прибрежный переход с панорамой футуристической архитектуры и стоянок суперъяхт.
  • Остров Саадият — маршрут вдоль широких пляжей с возможностью сделать остановку у берега.
  • Остров Яс и залив Яс — более динамичный вариант с видами на марину, набережные и современные курортные пространства.
  • Остров Аль-Майя — спокойный выход к пляжной зоне вдали от городской застройки, подходящий для продолжительного отдыха на воде.

Яхты для особых случаев

Вода и архитектура побережья создают выразительную сцену для мероприятий, которым нужна приватность и безупречная организация. На борту можно провести как несколько часов, так и полноценный вечер с тщательно продуманной программой.

  • Частный гастрономический ужин — изысканная сервировка, подбор вин и отдельная зона для гостей.
  • Коктейльный приём на закате — напитки, лёгкие блюда и музыка на фоне меняющихся красок вечернего побережья.
  • Закрытая презентация — демонстрация ювелирных изделий, часов, автомобилей или новой коллекции в камерной обстановке для приглашённых клиентов.

Правильное окружение способно изменить восприятие события — а открытая вода делает это особенно убедительно.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM