Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Anne Frank House в Амстердаме

Anne Frank House

О месте

Анна Франк — 15‑летняя еврейская девочка, чья жизнь оборвалась в феврале 1945‑го в концлагере Берген‑Бельзен. Более двух лет она и её семья скрывались в амстердамском доме с потайным чердачным помещением. Но в августе 1944‑го гестапо обнаружило укрытие, после чего Анну и её родственников отправили в Освенцим. При этом, находясь в убежище, девочка вела дневник, который удалось сохранить. После окончания Второй мировой войны этот обличающий нацизм документ был обнародован и переведён на десятки языков.

Контакты

Westermarkt 20, 1016 GV Amsterdam
+31205567105

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 22:00
Вторник09:00 - 22:00
Среда09:00 - 22:00
Четверг09:00 - 22:00
Пятница09:00 - 22:00
Суббота09:00 - 22:00
Воскресенье09:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM