Досуг и развлечения в Амстердаме
История одного из известнейших этнографических собраний Европы (Музея тропиков) уходит корнями в 1871 год, когда в Харлеме открылась выставка о жизни коренных народов голландских колоний. В начале XX века для растущей коллекции построили просторное здание в Амстердаме. Ныне в его фондах — более 175 тысяч артефактов: от каменных рубил с Явы до 360-летней японской статуи.
Элегантный коктейль-бар премиум-класса. Известен своими креативными коктейлями, винтажной посудой и изысканными закусками. Бар предлагает камерную обстановку, а летом открывается терраса с видом на Остерпарк.
Один из старейших ботанических садов в мире, основанный в 1638 году как сад лекарственных растений для врачей и аптекарей. Расположенный в центре города, он предлагает уникальную коллекцию экзотических растений, оранжереи с разными климатическими зонами, кафе и магазин экологичных подарков.
Предлагает панорамный вид на реку Эй (IJ) и город. Бар отличается расслабленной, но «огненной» атмосферой, специализируясь на азиатских закусках и экзотических коктейлях дальневосточной тематики.
Гений «золотого века» голландской живописи прожил здесь почти 20 лет — с 1639‑го по 1658‑й. Именно тут были написаны одни из самых известных его картин, включая «Портрет старика в красном» и «Женщина, купающаяся в ручье». А съехать Рембрандту отсюда пришлось из‑за финансовых трудностей: знаменитый художник также был предпринимателем, и неудачные инвестиции (в частности, в морские перевозки) стали причиной его банкротства.
Крупнейший центр современного искусства и дизайна, расположенный на знаменитой Музейной площади. Его коллекция охватывает период с 1870 года до наших дней Архитектурный облик музея примечателен контрастом между историческим кирпичным зданием XIX века и футуристичным белым крылом, за характерную форму «ванной». Помимо живописи и скульптуры, музей славится богатой экспозицией промышленного и графического дизайна.
Стильный бар на крыше с панорамными видами, в мексиканских оттенках. Заведение славится авторскими коктейлями, уличной едой (такос) и танцевальной музыкой по вечерам. Это место идеально подходящее для встреч заката на просторной террасе.
Анна Франк — 15‑летняя еврейская девочка, чья жизнь оборвалась в феврале 1945‑го в концлагере Берген‑Бельзен. Более двух лет она и её семья скрывались в амстердамском доме с потайным чердачным помещением. Но в августе 1944‑го гестапо обнаружило укрытие, после чего Анну и её родственников отправили в Освенцим. При этом, находясь в убежище, девочка вела дневник, который удалось сохранить. После окончания Второй мировой войны этот обличающий нацизм документ был обнародован и переведён на десятки языков.
Уютный винный бар, расположенный в историческом центре Амстердама. Заведение предлагает камерную атмосферу, широкий выбор вин и закусок, подходящее для отдыха в районе Квартала красных фонарей. Это место ориентировано на любителей вина и ценителей спокойного времяпрепровождения в оживленной части города.
Оживлённый культурный центр в историческом здании Amstelhof на берегу Амстела. Выставки, образовательные программы, концерты и лекции. Тихий внутренний двор и Grand Café. Место вдохновения и культурного обмена в сердце Амстердама.
Ресторан Ciel Bleu (две звезды Мишлен) под руководством Арджана Спилмана, Майка Клаассена и Франческо Симонелли сочетает в себе роскошь и теплый домашний уют, предлагая изысканные блюда и тщательно подобранные вина. Захватывающий вид с 23-го этажа и персональное обслуживание делают впечатления незабываемыми; честная кулинария с характером и утонченностью - это фирменный знак.
Это великолепно сохранившийся особняк XVII века, расположенный на канале Кейзерсграхт в Амстердаме. Музей предлагает уникальную возможность увидеть жизнь богатой голландской аристократии изнутри: это единственный дом в городе, где жилое здание, сад и конюшня сохранились как единый исторический ансамбль.