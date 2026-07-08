Anne Frank House в Amsterdam

О месте

Анна Франк — 15‑летняя еврейская девочка, чья жизнь оборвалась в феврале 1945‑го в концлагере Берген‑Бельзен. Более двух лет она и её семья скрывались в амстердамском доме с потайным чердачным помещением. Но в августе 1944‑го гестапо обнаружило укрытие, после чего Анну и её родственников отправили в Освенцим. При этом, находясь в убежище, девочка вела дневник, который удалось сохранить. После окончания Второй мировой войны этот обличающий нацизм документ был обнародован и переведён на десятки языков.