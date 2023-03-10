Аренда элитных авто в Амстердам
Премиальный автомобиль делает поездки по Амстердаму и за его пределами более комфортными и гибкими. Элегантная машина подойдет для деловых встреч, трансферов между отелями и аэропортом, а также для продолжительных поездок по Нидерландам.
Что мы предлагаем
Важна не демонстративность автомобиля, а то, насколько естественно он вписывается в ваш маршрут. Для деловых поездок в пределах города подойдут одни решения, а для путешествия по Нидерландам или поездки на выходные разумнее выбрать автомобиль с другим уровнем пространства и автономности.
- Для деловых встреч и перемещений между офисами, отелями и мероприятиями доступны представительские седаны с тихим салоном и повышенным уровнем комфорта.
- Тем, кто планирует выбраться за пределы Амстердама, подойдут премиальные SUV, в которых удобно провести несколько часов в дороге и разместить багаж.
- Для загородного уикенда или поездки вдоль побережья можно выбрать Porsche Panamera или Bentley Continental GT, если сама дорога должна стать частью впечатления.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Когда расписание состоит из нескольких встреч и перемещений, личный водитель помогает сохранить темп дня без необходимости постоянно следить за дорогой, парковкой и временем подачи автомобиля. Особое внимание уделяется пунктуальности и плавной организации маршрута.
- Индивидуальные трансферы между аэропортом, отелем, офисами и деловыми площадками.
- Водитель в распоряжении на несколько часов для встреч, шопинга и насыщенной городской программы.
- Поездки за пределы города можно заранее объединить в единый маршрут с несколькими остановками.
- Для мероприятий и официальных выходов автомобиль подаётся непосредственно к нужному месту и времени.
Дополнительные услуги
Аренду автомобиля можно дополнить сервисами для особых мероприятий и нестандартных поездок. Формат подбирается под задачу, когда обычной аренды недостаточно.
- Автомобили представительского класса для свадебных церемоний, закрытых приёмов и светских мероприятий.
- Премиальные машины для рекламных, fashion- и киносъёмок.
- Организация автомобильных маршрутов за пределами города с учётом индивидуальной программы клиента.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Каждая поездка начинается с автомобиля, подготовленного к подаче и проверенного по ключевым техническим параметрам.
- Регулярное обслуживание и контроль технического состояния.
- Проверка автомобиля перед передачей клиенту.
- Профессиональные водители для услуг с сопровождением.
- Внимательное отношение к конфиденциальности клиента.
Аренда для особых случаев
Некоторые дни требуют не просто удобного автомобиля, а транспорта, который органично вписывается в их атмосферу.
- Элегантные вечерние мероприятия и частные празднования.
- Деловые приемы, презентации и встречи с особым протоколом.
- Поездки за пределы города по случаю частного события или загородного уикенда.
- Автомобиль, который подчеркивает стиль момента без излишней демонстративности.