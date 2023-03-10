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Аренда элитных авто в Амстердам

Премиальный автомобиль делает поездки по Амстердаму и за его пределами более комфортными и гибкими. Элегантная машина подойдет для деловых встреч, трансферов между отелями и аэропортом, а также для продолжительных поездок по Нидерландам.

Что мы предлагаем

Важна не демонстративность автомобиля, а то, насколько естественно он вписывается в ваш маршрут. Для деловых поездок в пределах города подойдут одни решения, а для путешествия по Нидерландам или поездки на выходные разумнее выбрать автомобиль с другим уровнем пространства и автономности.

  • Для деловых встреч и перемещений между офисами, отелями и мероприятиями доступны представительские седаны с тихим салоном и повышенным уровнем комфорта.
  • Тем, кто планирует выбраться за пределы Амстердама, подойдут премиальные SUV, в которых удобно провести несколько часов в дороге и разместить багаж.
  • Для загородного уикенда или поездки вдоль побережья можно выбрать Porsche Panamera или Bentley Continental GT, если сама дорога должна стать частью впечатления.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Когда расписание состоит из нескольких встреч и перемещений, личный водитель помогает сохранить темп дня без необходимости постоянно следить за дорогой, парковкой и временем подачи автомобиля. Особое внимание уделяется пунктуальности и плавной организации маршрута.

  • Индивидуальные трансферы между аэропортом, отелем, офисами и деловыми площадками.
  • Водитель в распоряжении на несколько часов для встреч, шопинга и насыщенной городской программы.
  • Поездки за пределы города можно заранее объединить в единый маршрут с несколькими остановками.
  • Для мероприятий и официальных выходов автомобиль подаётся непосредственно к нужному месту и времени.

Дополнительные услуги

Аренду автомобиля можно дополнить сервисами для особых мероприятий и нестандартных поездок. Формат подбирается под задачу, когда обычной аренды недостаточно.

  • Автомобили представительского класса для свадебных церемоний, закрытых приёмов и светских мероприятий.
  • Премиальные машины для рекламных, fashion- и киносъёмок.
  • Организация автомобильных маршрутов за пределами города с учётом индивидуальной программы клиента.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Каждая поездка начинается с автомобиля, подготовленного к подаче и проверенного по ключевым техническим параметрам.

  • Регулярное обслуживание и контроль технического состояния.
  • Проверка автомобиля перед передачей клиенту.
  • Профессиональные водители для услуг с сопровождением.
  • Внимательное отношение к конфиденциальности клиента.

Аренда для особых случаев

Некоторые дни требуют не просто удобного автомобиля, а транспорта, который органично вписывается в их атмосферу.

  • Элегантные вечерние мероприятия и частные празднования.
  • Деловые приемы, презентации и встречи с особым протоколом.
  • Поездки за пределы города по случаю частного события или загородного уикенда.
  • Автомобиль, который подчеркивает стиль момента без излишней демонстративности.
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