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Gaga Club в Анталье

Gaga Club

О месте

Одно из самых известных мест города с высоким уровнем сервиса и современным дизайном.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Fener, 07160 Муратпаша/Antalya
+905324916790

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник23:00 - 04:00
Вторник23:00 - 04:00
Среда23:00 - 04:00
Четверг23:00 - 04:00
Пятница23:00 - 04:00
Суббота23:00 - 04:00
Воскресенье23:00 - 04:00
Контакты
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