Gaga Club в Анталье
О месте
Одно из самых известных мест города с высоким уровнем сервиса и современным дизайном.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Fener, 07160 Муратпаша/Antalya
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник23:00 - 04:00
Вторник23:00 - 04:00
Среда23:00 - 04:00
Четверг23:00 - 04:00
Пятница23:00 - 04:00
Суббота23:00 - 04:00
Воскресенье23:00 - 04:00