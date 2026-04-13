Досуг и развлечения в Анталья
Один из важнейших музеев Турции с богатейшей коллекцией статуй из Перге и артефактов разных эпох.
Мультимедийный музей истории города в здании старой мэриию.
Легендарный ресторан с более чем 30-летней историей, расположенный на холме над пляжем Коньяалты. Специализируется на традиционной турецкой и средиземноморской кухне, используя свежие местные продукты.
Современный 5-этажный культурный центр в центре города. Проводит национальные и международные выставки высокого уровня (ранее выставлялись работы Пикассо и Родена).
Арт-пространство в районе Муратпаша, объединяющее галерею, коворкинг и площадку для творческих воркшопов.
Место с современным дизайном и панорамным видом на Анталийский залив и горы. Идеально подходит для романтического ужина на закате; в меню выделяют мясные блюда и коктейли.
Классический ирландский паб с атмосферой «старого города».Широкий выбор разливного и бутылочного пива, виски, авторские и классические коктейли.
Это современное выставочное пространство в районе Муратпаша.
Это уникальный археологический комплекс под открытым небом и первый в Турции музей, построенный непосредственно на месте древнего захоронения.
Элитный рыбный ресторан в Калеичи с террасой, откуда открывается вид на гавань и море. Гости отмечают изысканную подачу морепродуктов, свежую рыбу и профессиональный сервис.
Огромная современная прогулочная зона протяженностью около 8 км. Здесь проложены отличные пешеходные и велосипедные дорожки, много фонтанов, детских и спортивных площадок. Идеально подходит для долгих прогулок у моря с видом на горы Бейдаглары.
Это сеть культурных учреждений в Турции, находящихся под управлением Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма. Эти галереи служат площадками для проведения периодических персональных и групповых выставок, способствуя развитию визуального искусства и поддержке художников.