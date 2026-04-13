Konyaalti Embankment

Огромная современная прогулочная зона протяженностью около 8 км. Здесь проложены отличные пешеходные и велосипедные дорожки, много фонтанов, детских и спортивных площадок. Идеально подходит для долгих прогулок у моря с видом на горы Бейдаглары.