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ВСЕРЕСТОРАНЫМУЗЕИ И ГАЛЕРЕИНОЧНАЯ ЖИЗНЬВПЕЧАТЛЕНИЯ

Досуг и развлечения в Анталья

СОРТИРОВКА: ПО РЕЛЕВАНТНОСТИ
Antalya Archaeological Museum
Antalya Archaeological Museum

Один из важнейших музеев Турции с богатейшей коллекцией статуй из Перге и артефактов разных эпох.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi
Bir Zamanlar Antalya Müzesi

Мультимедийный музей истории города в здании старой мэриию.

7 Mehmet
7 Mehmet

Легендарный ресторан с более чем 30-летней историей, расположенный на холме над пляжем Коньяалты. Специализируется на традиционной турецкой и средиземноморской кухне, используя свежие местные продукты.

Antalya Culture and Arts
Antalya Culture and Arts

Современный 5-этажный культурный центр в центре города. Проводит национальные и международные выставки высокого уровня (ранее выставлялись работы Пикассо и Родена).

Munart Gallery
Munart Gallery

Арт-пространство в районе Муратпаша, объединяющее галерею, коворкинг и площадку для творческих воркшопов.

Sunset View Restaurant & Bar
Sunset View Restaurant & Bar

Место с современным дизайном и панорамным видом на Анталийский залив и горы. Идеально подходит для романтического ужина на закате; в меню выделяют мясные блюда и коктейли.

Dubh Linn Irish Pub
Dubh Linn Irish Pub

Классический ирландский паб с атмосферой «старого города».Широкий выбор разливного и бутылочного пива, виски, авторские и классические коктейли.

Galeri T
Galeri T

Это современное выставочное пространство в районе Муратпаша.

Antalya Nekropol Müzesi
Antalya Nekropol Müzesi

Это уникальный археологический комплекс под открытым небом и первый в Турции музей, построенный непосредственно на месте древнего захоронения.

Sauvignon Restaurant
Sauvignon Restaurant

Элитный рыбный ресторан в Калеичи с террасой, откуда открывается вид на гавань и море. Гости отмечают изысканную подачу морепродуктов, свежую рыбу и профессиональный сервис.

Konyaalti Embankment
Konyaalti Embankment

Огромная современная прогулочная зона протяженностью около 8 км. Здесь проложены отличные пешеходные и велосипедные дорожки, много фонтанов, детских и спортивных площадок. Идеально подходит для долгих прогулок у моря с видом на горы Бейдаглары.

Devlet Güzel Sanatlar Galerileri
Devlet Güzel Sanatlar Galerileri

Это сеть культурных учреждений в Турции, находящихся под управлением Главного управления изящных искусств Министерства культуры и туризма. Эти галереи служат площадками для проведения периодических персональных и групповых выставок, способствуя развитию визуального искусства и поддержке художников.

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