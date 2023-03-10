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Апартаменты в Анталья

Анталия объединяет атмосферу средиземноморского курорта и высокий уровень комфорта для жизни. Современные резиденции с видом на море, закрытые жилые комплексы и престижные районы побережья отлично подходят как для отпуска, так и для длительного проживания.

Подбор премиальной недвижимости

Независимо от того, приезжаете ли вы в Анталию на несколько недель или планируете длительное проживание, мы поможем подобрать недвижимость, которая будет соответствовать вашему образу жизни, предпочтительному району и привычному уровню комфорта. Каждый объект проходит тщательный отбор с учетом расположения, приватности, качества инфраструктуры и удобства для жизни. В нашей подборке представлены:

  • Современные апартаменты в самых востребованных районах Анталии.
  • Просторные резиденции с видом на море, террасами и премиальной инфраструктурой.
  • Эксклюзивная недвижимость в закрытых жилых комплексах курортного уровня.
  • Возможности аренды и покупки с полным сопровождением сделки.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Независимо от того, приезжаете ли вы на отдых или приобретаете недвижимость для долгосрочных целей, мы помогаем организовать все сопутствующие вопросы быстро и профессионально. Мы поможем с:

  • Персональным консьерж-сервисом на протяжении всего пребывания.
  • Индивидуальными трансферами и арендой автомобилей премиум-класса.
  • Организацией аренды яхт и отдыха на побережье.
  • Управлением недвижимостью и инвестиционным сопровождением.

Лучшие локации

Правильно выбранный район играет не меньшую роль, чем сама недвижимость. Мы предлагаем объекты в престижных локациях, где высокий уровень комфорта сочетается с удобной инфраструктурой, приватностью и близостью к морю.

  • Лара — современные премиальные резиденции рядом с побережьем, ресторанами и международными школами.
  • Коньяалты — престижные апартаменты с панорамными видами на Средиземное море и прямым доступом к одному из лучших пляжей Анталии.
  • Белек — элегантная недвижимость рядом с гольф-полями мирового уровня, пятизвездочными курортами и закрытыми жилыми комплексами.
  • Калкан — эксклюзивные резиденции на склонах с впечатляющими видами на море и атмосферой полной приватности.

Мы поможем подобрать район, который будет соответствовать вашему образу жизни, планам и ожиданиям.

Почему выбирают нас

Независимо от того, ищете ли вы жилье для отдыха, переезда или инвестиций, мы подбираем решения с учетом ваших целей. Наш подход сочетает профессиональную экспертизу, внимание к деталям и высокий уровень сервиса.

  • Проверенная недвижимость в лучших районах Анталии.
  • Индивидуальное сопровождение для покупки и аренды.
  • Четкая организация всех этапов подбора и сделки.
  • Полная конфиденциальность и персональная поддержка.

Услуги для владельцев недвижимости

Курортная недвижимость требует постоянного внимания независимо от того, находитесь ли вы в городе. Мы берем на себя организационные задачи, помогая поддерживать объект в отличном состоянии и эффективно управлять им. Мы предлагаем:

  • Продвижение недвижимости для сезонной и долгосрочной аренды.
  • Контроль состояния объекта и координацию сервисного обслуживания.
  • Подбор надежных арендаторов и покупателей.
  • Поддержку владельцев, направленную на повышение доходности недвижимости.

Гарантия безопасности сделок

Покупка или аренда недвижимости за рубежом должна проходить спокойно и без лишних сложностей. Мы организуем юридическое сопровождение, проверяем документы и взаимодействуем только с надежными местными партнерами, чтобы сделка проходила максимально безопасно. Мы обеспечиваем:

  • Комплексную юридическую проверку каждого выбранного объекта.
  • Подготовку и анализ договоров аренды и купли-продажи.
  • Проверку прав собственности и всей документации.
  • Профессиональное сопровождение на всех этапах сделки.

Когда каждый юридический вопрос уже решен специалистами, остается только наслаждаться новым этапом жизни без лишних волнений.

Контакты
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