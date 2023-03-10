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Аренда элитных авто в Атланта

Просторный город и большие расстояния делают качественный автомобиль важной частью комфортной поездки. Премиальная модель подойдет для деловой программы, частных мероприятий и продолжительных маршрутов по Джорджии.

Что мы предлагаем

Здесь особенно ценится сочетание пространства, комфорта и уверенного поведения автомобиля на продолжительных маршрутах.

  • Cadillac Escalade и Range Rover подходят для длительных поездок и насыщенного графика.
  • Mercedes-Maybach предлагает максимально представительский формат для деловых встреч.
  • Chevrolet Corvette и другие спортивные модели рассчитаны на более эмоциональную частную программу.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

При больших расстояниях между районами города профессиональный водитель помогает сделать даже насыщенный график заметно спокойнее.

  • Трансферы между аэропортом, отелями, офисами и конференц-площадками.
  • Водитель в распоряжении на время делового дня или нескольких мероприятий.
  • Поездки за пределы Атланты для частных встреч и загородных программ.

Дополнительные услуги

Для деловых и частных поездок доступны дополнительные решения, которые позволяют выйти за рамки стандартного использования автомобиля. Особое внимание можно уделить мероприятиям и профессиональным проектам.

  • Премиальные автомобили для музыкальных, рекламных и fashion-съёмок.
  • Транспорт для спортивных мероприятий, концертов и частных вечеринок.
  • Организация поездок к загородным клубам и частным резиденциям в окрестностях города.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Комфорт должен сохраняться независимо от продолжительности поездки и выбранного автомобиля. Каждая машина проходит плановое обслуживание, а перед подачей проверяется ее техническое состояние. Дополнительный контроль помогает поддерживать единый стандарт качества для каждой аренды.

Аренда для особых случаев

Особый повод в Атланте может требовать совершенно разного формата автомобиля, от представительского до более выразительного вечернего варианта.

  • Деловые мероприятия и executive receptions.
  • Концерты, премьеры и крупные entertainment events.
  • Частные ужины и торжества.
  • Поездки на важные события за пределами центральных районов.

Премиальный транспорт позволяет выбрать подходящий уровень комфорта и впечатления под конкретный повод.

Контакты
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