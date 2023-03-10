Аренда элитных авто в Атланта
Просторный город и большие расстояния делают качественный автомобиль важной частью комфортной поездки. Премиальная модель подойдет для деловой программы, частных мероприятий и продолжительных маршрутов по Джорджии.
Что мы предлагаем
Здесь особенно ценится сочетание пространства, комфорта и уверенного поведения автомобиля на продолжительных маршрутах.
- Cadillac Escalade и Range Rover подходят для длительных поездок и насыщенного графика.
- Mercedes-Maybach предлагает максимально представительский формат для деловых встреч.
- Chevrolet Corvette и другие спортивные модели рассчитаны на более эмоциональную частную программу.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
При больших расстояниях между районами города профессиональный водитель помогает сделать даже насыщенный график заметно спокойнее.
- Трансферы между аэропортом, отелями, офисами и конференц-площадками.
- Водитель в распоряжении на время делового дня или нескольких мероприятий.
- Поездки за пределы Атланты для частных встреч и загородных программ.
Дополнительные услуги
Для деловых и частных поездок доступны дополнительные решения, которые позволяют выйти за рамки стандартного использования автомобиля. Особое внимание можно уделить мероприятиям и профессиональным проектам.
- Премиальные автомобили для музыкальных, рекламных и fashion-съёмок.
- Транспорт для спортивных мероприятий, концертов и частных вечеринок.
- Организация поездок к загородным клубам и частным резиденциям в окрестностях города.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Комфорт должен сохраняться независимо от продолжительности поездки и выбранного автомобиля. Каждая машина проходит плановое обслуживание, а перед подачей проверяется ее техническое состояние. Дополнительный контроль помогает поддерживать единый стандарт качества для каждой аренды.
Аренда для особых случаев
Особый повод в Атланте может требовать совершенно разного формата автомобиля, от представительского до более выразительного вечернего варианта.
- Деловые мероприятия и executive receptions.
- Концерты, премьеры и крупные entertainment events.
- Частные ужины и торжества.
- Поездки на важные события за пределами центральных районов.
Премиальный транспорт позволяет выбрать подходящий уровень комфорта и впечатления под конкретный повод.