Досуг и развлечения в Атланта
Популярный ресторан ближневосточной и персидской кухни в Атланте (отмечен путеводителем Мишлен). Концепция заведения построена на семейных традициях и аутентичных вкусах Ирана, где еда объединяет людей.
Один из самых знаковых гастрономических проектов Атланты, история создания которого неразрывно связана с взаимопомощью, трагедией и триумфом местного сообщества. Расположенное в историческом районе Old Fourth Ward, это заведение прошло путь от закрытого домашнего клуба до лучшего нового ресторана Америки и обладателя звезды Michelin.
Стильный и оживленный коктейль-бар и ресторан в центре Атланты. Заведение предлагает непринужденную, но изысканную атмосферу Bar Margot, мастерски приготовленные напитки и меню, сочетающее классическую американскую кухню с южноамериканскими мотивами.
Зеленый оазис площадью около 22 акров в самом сердце Атланты, созданный к летним Олимпийским играм 1996 года. Парк знаменит своим Фонтаном колец — крупнейшим интерактивным фонтаном в мире, где проходят светомузыкальные шоу.
Живописный зеленый оазис площадью 17 акров в сердце Атланты. Он знаменит как успешный проект по превращению промышленной зоны в современное общественное пространство с водопадом, открытым амфитеатром и популярным скейт-парком.
Крупнейшая художественная галерея изящных искусств на юго-востоке США, принадлежащая афроамериканцам. Она расположена в историческом районе Кастлберри-Хилл в центре Атланты и предлагает обширную коллекцию оригинальных работ современных художников.
Ведущий художественный музей юго-востока США, расположенный на улице Пичтри-стрит в Центре искусств Вудраффа. В его коллекции представлено более 20 000 произведений искусства, включая европейскую живопись, современное искусство и американскую фотографию.
Аутентичный ирландский паб с интерьером прямиком из Ирландии, террасой на крыше в Бакхеде, домашней кухней (Fish & Chips, пироги), эталонным пивом Guinness и статусом главного городского центра для раннего просмотра европейского футбола и Формулы-1.
Один из лучших художественно-археологических музеев на юго-востоке США, расположенный в студенческом городке Университета Эмори в Атланте. В его коллекции представлено более 17 000 артефактов из Древнего Египта, Греции, Рима, стран Азии, Африки и обеих Америк.
Культовый ресторан современной американской кухни, удостоенный звезды Мишлен, который работает с 1993 года. Он славится сезонным меню из органических продуктов, многие из которых выращиваются на собственной ферме владельцев.
Популярная крафтовая пивоварня и ресторан, расположенные в модном районе Олд-Фовард-Уорд прямо у пешеходного маршрута Eastside Beltline Trail. Заведение славится потрясающим видом на горизонт города, обширным меню и живой атмосферой.
«Зеленое сердце» Атланты площадью 189 акров, расположенное в оживленном районе Мидтаун. С его открытых лужаек открывается панорамный вид на небоскребы. Парк является главным местом для отдыха, пикников, пеших прогулок и городских фестивалей.