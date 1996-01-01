Staplehouse

Один из самых знаковых гастрономических проектов Атланты, история создания которого неразрывно связана с взаимопомощью, трагедией и триумфом местного сообщества. Расположенное в историческом районе Old Fourth Ward, это заведение прошло путь от закрытого домашнего клуба до лучшего нового ресторана Америки и обладателя звезды Michelin.