Бали

Лина

О гиде

Я очень разносторонний и интересный человек, как говорят обо мне после знакомства и общения… С самого детства понимала, что основные знания можно получить не на обучении, а в жизни, чему и способствовала моя насыщенная и не простая жизнь)) Не смотря на мою женственную натуру, поддержу разговор в практически в любой теме, даже в разговорах об охоте, рыбалке или автомобилях) Поскольку во всем проявляю интерес. Много учусь, в данный момент в магистратуре и занимаюсь научной деятельностью.