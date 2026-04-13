Досуг и развлечения в Бали
Новый иммерсивный бич-клуб на утёсе в Табанане, сочетающий бассейны, закаты, рестораны и вечеринки с DJ.
Художественных музей на Бали, расположенный в культурной столице острова, Убуде. Это не просто музей, а целый культурный центр, посвящённый балийскому и индонезийскому искусству.
Популярный ресторан в Джимбаране на Бали, сочетающий casual fine dining с тапас, коктейлями и десертами из местных ингредиентов.
Клуб на утёсе в Улувату, Бали, с панорамным видом на Индийский океан, стеклянным бассейном и лаунж-зоной для отдыха, еды и коктейлей.
Живописный многоступенчатый водопад в районе Гианьяр на Бали, где вода стекает по чёрным скалам в мелкий пруд для купания. Он находится в 30 минутах езды от Убуда.
Художественный музей в Нуса‑Дуа, на юге Бали, посвящённый искусству и культуре Азии и Тихоокеанского региона. Это один из самых крупных и известных арт‑музеев острова, часто рекомендуется как спокойная альтернатива пляжному отдыху.
Спокойный водный храм XI века в деревне Себау (Тегалланг, округ Гианьяр, севернее Убуда), известный святыми источниками и ритуалами очищения (мелукат). Здесь акцент на бассейнах с кои, каскадах чистой воды и святилищами Вишну.
Элегантный пляжный ресторан в The Mulia, Mulia Resort & Villas в Нуса-Дуа на Бали, специализирующийся на средиземноморской и паназиатской кухне с акцентом на свежие морепродукты, пасту и индонезийские блюда.
Действующий вулкан на северо-востоке Бали с высотой кальдеры 1717 метров над уровнем моря. Он расположен в районе Кинтамани (Бангли), в огромной кальдере с озером Батур внутри, и является одной из главных достопримечательностей острова.
Крупнейший ночной клуб на Бали, расположенный в Чангу. Он известен футуристическим дизайном, массивным лазерным шоу, кинетическими конструкциями и топовой аудиосистемой, привлекая туристов и большие компании.
Ресторан высокой кухни в Убуде на Бали, созданный шеф-поваром Сирко Баккером, обладателем двух звезд Michelin. Здесь сочетаются европейские техники с индонезийскими традициями и локальными продуктами из собственного сада.
Популярная пещеходная тропа в Убуде на Бали, известная как «Тропа художников». Это легкий маршрут длиной около 2–3 км по гребню холма с панорамными видами на джунгли, реки и рисовые поля.