Atlas Super Club в Bali
О месте
Крупнейший ночной клуб на Бали, расположенный в Чангу. Он известен футуристическим дизайном, массивным лазерным шоу, кинетическими конструкциями и топовой аудиосистемой, привлекая туристов и большие компании.
Особенности
Живая музыка
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Парковка
Контакты
Jl. Pantai Berawa No.88, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник22:00 - 04:00
Вторник22:00 - 04:00
Среда22:00 - 04:00
Четверг22:00 - 04:00
Пятница22:00 - 04:00
Суббота22:00 - 04:00
Воскресенье22:00 - 04:00